Анжелика Борис и Анджей Почобут получили «польский Оскар»
- 10.11.2022, 15:05
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Лидеры Союза поляков в Беларуси до сих пор находятся под арестом.
Лидеры Союза поляков в Беларуси Анжелика Борис и Анджей Почобут стали победителями «Золотых Сов Полонии», сообщает БАЖ.
Газета «Юпитер» вручила эти награды в 16-й раз. В этом году лауреатами стали активисты Союза поляков в Беларуси — председатель организации Анжелика Борис и журналист и член правления Анджей Почобут. Оба находятся под арестом в Беларуси, правозащитники признали их политзаключенными.
Золотых Сов Полонии называют «польским Оскаром». Редакция журнала «Юпитер» с 2005 года присуждает награду польской общественности, а также иностранцам, работающим в этих областях ради дружественных отношений с Польшей.