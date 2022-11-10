В Минске отцензурировали спекталь про жизнь в США и Европе 3 10.11.2022, 15:17

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Вырезали 20 минут.

11 ноября в Музыкальном театре состоится премьера оперетты «Герцогиня из Чикаго». Она должна была появиться в афише еще в конце сентября, но тогда премьеру запретили. Ради показа коллективу пришлось согласиться на цензурные правки, навязанные чиновниками, пишет «Зеркало».

«Что изменилось? Стало меньше персонажей, из-за чего почти на 20 минут сократилось время спектакля. Еще где-то поджали мизансцены и теперь сюжет не будет вызывать двойных ассоциаций», — заявил художественный руководитель коллектива Адам Мурзич. По его словам, режиссер-постановщик «Герцогини» народный артист России Юрий Лаптев «вошел в положение» и претензий к театру не имеет.

Премьера знаменитого произведения венгерского композитора Имре Кальмана была запланирована на 23 и 24 сентября. Но состоялась только сдача спектакля, на которой присутствовали чиновники из управления культуры Мингорисполкома. После этого в середине дня 23 сентября театр сообщил, что премьера отменяется «по техническим причинам». После этого был отменен и единственный показ спектакля в октябре, запланированный на вторую половину месяца. До этого театр поехал на гастроли в Россию, но постановку там тоже не показали — хотя такие планы были.

Либретто «Герцогини из Чикаго» представляет собой политическую сатиру как на американские, так и на европейские реалии 1920-х годов. Судя по всему, чиновники нашли в постановке параллели с нынешней реальностью. Как рассказывали редакции сотрудники театра, людям из Мингорисполкома не понравились шутки о начале войны с Японией, а также то, что Америка в целом показана в оперетте в позитивном ключе.

Судя по всему, именно эти сцены, а также занятых в них отдельных героев пришлось убрать, чтобы премьера все же состоялась — в материале «СБ» говорится, что, кроме исключения некоторых персонажей, из произведения ушла «излишняя фривольность».

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