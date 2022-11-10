Путинское окружение напугано 2 10.11.2022, 15:18

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фото: epa

В России замаячили перспективы государственного переворота.

Путинская власть в Кремле вряд ли долго продержится после многочисленных унизительных поражений. Провалы россиян на Херсонском, Луганском и прочих направлениях уже весной или летом могут спровоцировать государственный переворот в России.

Об этом в эфире «Апостроф TV» рассказал советник Министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

По его словам, призывы Пригожина к срочным сталинским репрессиям приведут к дворцовому перевороту, когда власть может захватить одна из так называемых «башен» кремля, властных групп, влияющих на политические процессы.

«Представителем одной из таких «башен» является Пригожин. Но существуют другие влиятельные, конкурирующие «башни», одну из которых возглавляет Сергей Шойгу. Поэтому монополизация властного аппарата со стороны Евгения Пригожина и Рамзана Кадырова вполне возможна», - отметил советник Министра внутренних дел.

Ростислав Смирнов подчеркнул, что любые российские бунты, волнения, разрозненность во взглядах играют на руку Украине.

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