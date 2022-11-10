Еще больше белорусов попало в пенсионную «ловушку» 10.11.2022, 15:24

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Изображение: Екатерина МАРТИНОВИЧ/kp.by

В стране выросла задолженность нанимателей по взносам в ФСЗН.

В Беларуси выросла задолженность организаций и индивидуальных предпринимателей по взносам взносам в бюджет ФСЗН. Как сообщает фонд, на начало октября она составила 6,6 млн рублей.

В тексте приведены данные, обнародованные ФСЗН на 1 октября этого года. На момент выхода этого текста некоторые из предприятий, которые значатся в числе должников, могли частично или полностью погасить задолженность, а другие — нарастить. В число должников попали те, кто задолжал больше 100 рублей.

При этом к данным ФСЗН по задолженности по страховым взносам возникает немало вопросов. К примеру, в Могилевской области предприятия и ИП на начало июля 2021 года задолжали в ФСЗН 14,3 млн рублей. При этом ранее в фонде заявляли, что по всей стране задолженность организаций и ИП на 1 июля составляла 12 млн рублей.

Общая сумма задолженности на 1 октября составила 6,6 млн рублей. Это примерно на 400 млн рублей больше, чем на начало этого года.

При этом число должников в ФЗСН отличается по регионам. К примеру, в Брестской области их на начало этого месяца насчитывалось больше 120, а в Минске — больше 190.

Среди должников значатся в том числе стройтрест № 8 в Бресте и его филиалы, «Трикотажная фабрика «Ареола», «Поставский льнозавод».

Чем грозит работникам задолженность нанимателя перед ФСЗН

Если организации и ИП не погасят просроченную задолженность перед ФСЗН, то в первую очередь могут пострадать работники. Трудовой стаж засчитывается при уплате обязательных страховых взносов в бюджет фонда.

На начало 2020 года в «пенсионную ловушку» попали 43,8 тыс. работников. У них из-за неуплаты взносов в бюджет ФСЗН не формируется страховой стаж за периоды фактически отработанного ими времени. Речь идет об организациях, которые работают в обычных условиях, ликвидируемые в общегражданском порядке и признанные банкротами.

При этом из-за объявления организаций банкротами не меньше 47 тыс. работников уже потеряли часть стажа для начисления пенсии, говорилось в обосновании к законопроекту по взносам в ФСЗН, сообщали ранее в Минтруда.

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