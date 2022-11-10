Зеленский: Потери России в 10 раз превышают украинские 4 10.11.2022, 15:25

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Владимир Зеленский

Президент Украины назвал факторы, которые к этому привели.

Россия несет огромные потери на войне против Украины. Они в десять раз превышают потери украинской армии.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CNN.

Глава государства прокомментировал заявление Пентагона о том, что Россия лишилась половины своих танков в войне против Украины. Он считает, что такие оценки близки к реальности.

«Я думаю, что это более-менее соответствует действительности – хотя, откровенно говоря, полной реальности, особенно по личному составу, никто не знает», - заявил Зеленский.

При этом президент отметил, что Россия понесла в десять раз больше потерь, чем Украина. Он подчеркнул, что не может назвать точные цифры, но есть «очень существенная разница».

Также Зеленский добавил, что командование РФ не жалеет солдат и использует их как «пушечное мясо». Поэтому российские потери гораздо больше.

«Каждый раз, когда мы просим у наших партнеров артиллерию или бронетехнику, речь идет не просто о вооружении, а, прежде всего, о защите наших военных», - сказал гарант.

Зеленский подчеркнул, что артиллерия, предоставленная США и Европой, смогла помочь «сломать» российское военное наступление.

«Мы их остановили, мы деоккупировали большую часть нашей территории. И этому действительно помогла артиллерия и новые технологии», - добавил Зеленский.

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