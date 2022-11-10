Financial Times: У России появились крупные проблемы после сдачи Херсона 5 10.11.2022, 15:43

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ВСУ получают огневой контроль над дорогами в Крым.

Освобождение Херсона и всей правобережной части области даст ВСУ стратегическое преимущество с огневым контролем за дорогами в Крым.

После бегства российской армии из Херсона ВСУ получат огневой контроль над дорогами в оккупированный Крым, сообщает Financial Times со ссылкой на опрошенных военных экспертов.

Журналисты британского издания уточняют, что если правый берег Днепра будет полностью занят Украиной, в зоне досягаемости ее артиллерии окажутся три основные дороги так называемого «сухопутного моста» на полуостров.

Издание не уточняет, о каких конкретно дорогах идет речь, но, судя по публикуемой карте, имеются в виду трассы Херсон – Армянск, Херсон – Мелитополь и Мелитополь – Джанкой.

В пределах досягаемости для имеющихся на вооружении ВСУ западных высокоточных ракетных систем также окажутся логистические центры и склады боеприпасов российской армии.

«Сухопутный мост» в Крым активно используется РФ для снабжения военной группировки на Юге. «Это будет очень большой удар по российским силам», — уверен советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

Таким образом украинская армия сможет сделать пролог к дальнейшему наступлению на Юг в направлении Азовского побережья Запорожской области, левобережной части Херсонской области и Крыма.

Накануне стало известно, что российские войска оставляют правый берег Днепра в Херсонской области, на котором также находится областной центр. Соответствующий приказ отдал министр обороны РФ Шойгу.

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