Как белорусским водителям не отвечать за «письма счастья» 10.11.2022, 15:55

2,036

С точки зрения Кодекса о браке и семье может возникнуть интересная ситуация.

Читатель «Автобизнеса» Артур поспорил со своей знакомой: мол, если супруги в браке, у них совместно нажитое имущество, то и машину мужа жена может брать без спроса независимо от того, кто обслуживает авто, заправляет и т.д.

«Имеет ли муж право не передавать своей жене в пользование авто, если, к примеру, он не хочет нести ответственность за последствия, в том числе за «письма счастья»? – задается вопросом Артур. – Может ли суд обязать собственника авто передавать его в пользование супруге, если она имеет водительское удостоверение соответствующей категории?»

Такие нетривиальные вопросы поступают нам редко, поскольку в большинстве своем касаются брачно-семейных отношений. Но раз уж в ситуации фигурирует автомобиль, то разберемся.

А собственник кто?

Если обратиться к ст.224 Гражданского кодекса (далее – ГК), то там сказано, что право собственности у покупателя вещи по договору, если регистрация такого договора обязательна, возникает с момента регистрации. Применительно к транспортным средствам, исходя из положений указа №504 «О некоторых мерах по упорядочению сделок по отчуждению транспортных средств», регистрация сделок с машинами обязательна, поэтому с момента регистрации договора в ГАИ появляется собственник. В свидетельстве о регистрации так и указано – «Уласнік».

Таким образом, для Госавтоинспекции собственник в полной мере определен – это тот, на кого зарегистрировано транспортное средство.

С точки зрения семьи

Тут начинается самое интересное. В соответствии с Кодексом о браке и семье (далее – кодекс) брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который регистрируется в органах ЗАГСа. Поэтому в данной ситуации сожительство мы не рассматриваем.

В семье у супругов равные права, все вопросы и отношения разрешаются по обоюдному согласию, так прописано в ст.20-1 кодекса. Имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно было приобретено, является их совместной собственностью. Супруги имеют равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом.

То есть применительно к семье у автомобиля два собственника с одинаковыми правами на пользование машиной. Но кто на ней поедет, если это нужно обоим членам семьи, а направления поездки не совпадают? Кодекс говорит о том, что супруги обязаны строить свои отношения и содействовать реализации каждым из них прав и обязанностей на основе взаимоуважения. В общем, договаривайтесь сами.

Кто ответит за «письма счастья»

Как известно, «письма счастья» прилетают на адрес собственника транспортного средства, зарегистрированного в ГАИ. А дальше супруг будет стоять перед непростым выбором. По закону он (или она) может отменить вынесенное в отношении себя постановление ГАИ, обратившись в Госавтоинспекцию с заявлением не позднее 1 месяца с момента получения «письма счастья».

Как следует из ч.4 ст.2.3 ПИКоАП, понудить к даче показаний против членов своей семьи супруга-заявителя не могут, но раз уж он пришел в ГАИ за поиском правды и справедливости, то может указать на того, кто управлял машиной. Как минимум его об этом спросят. Но тогда нужно помнить, что «слив» супруга/супруги и привлечение к административной ответственности может дать глубокую трещину в крепком семейном фундаменте.

Взять и поделить

Это можно и даже в период брака. В случае раздела имущества, являющегося общей собственностью супругов, их доли признаются равными. Но суд может увеличить или уменьшить чью-либо долю, исходя, например, из интересов детей или нетрудоспособных членов семьи.

Понятное дело, что автомобиль не распилишь на две части, просто суд может оставить машину, предположим, за супругом, а в пользу жены взыскать половину ее стоимости в денежном эквиваленте. Или, например, оставить за супругой другое делимое имущество, запретив пользоваться им супругу. Тут вариантов хоть отбавляй.

Ну а если супруг втихую от жены машину продал, то она имеет полное право потребовать половину вырученной суммы, так как распоряжение совместно нажитой собственностью осуществляются с согласия обоих супругов (ст.256 ГК).

Если в семейных отношениях начинают присутствовать судебные решения, иски и споры, то к хорошему это, с большой долей вероятности, не приведет. Поэтому закончим выдержкой из Кодекса о браке и семье: «Отношения супругов должны строиться на принципах взаимоуважения и взаимопомощи». Надо жене – пускай едет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».