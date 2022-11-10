В Верховной Раде Украины зарегистрирован документ о признании независимости Татарстана 5 10.11.2022, 15:59

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Ранее Киев официально признал Чеченскую Республику Ичкерия.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского парламента.

Документ внесен 9 ноября под номером 8195 рядом депутатов, среди которых Олег Дунда (Слуга народа), Юлия Клименко (Голос), Георгий Мазурашу (Слуга народа), Мария Мезенцева (Слуга народа), Виталий Безгин (Слуга народа), сообщает «Ideal.Реалии».

В Госдуме России уже отреагировали на инициативу.

«Проект постановления является «гнусной» провокацией, направленной на расшатывание межнационального единства», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

— Все это подлая и гнусная провокация украинских нацистов, засевших в Киеве. Им не удастся такими выходками расшатать межнациональное единство и сплоченность в нашей стране, — цитирует его слова «Вечерняя Москва».

Реакции из Татарстана пока не последовало.

Ранее в интернете появилась петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой признать независимость Татарстана.

Напомним, ранее Украина официально признала Чеченскую Республику Ичкерия.

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