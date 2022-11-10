В Верховной Раде Украины зарегистрирован документ о признании независимости Татарстана

В Верховной Раде Украины зарегистрирован документ о признании независимости Татарстана5
- 10.11.2022, 15:59
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Ранее Киев официально признал Чеченскую Республику Ичкерия.
Соответствующее сообщение опубликовано на сайте украинского парламента.
Документ внесен 9 ноября под номером 8195 рядом депутатов, среди которых Олег Дунда (Слуга народа), Юлия Клименко (Голос), Георгий Мазурашу (Слуга народа), Мария Мезенцева (Слуга народа), Виталий Безгин (Слуга народа), сообщает «Ideal.Реалии».
В Госдуме России уже отреагировали на инициативу.
«Проект постановления является «гнусной» провокацией, направленной на расшатывание межнационального единства», заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.
— Все это подлая и гнусная провокация украинских нацистов, засевших в Киеве. Им не удастся такими выходками расшатать межнациональное единство и сплоченность в нашей стране, — цитирует его слова «Вечерняя Москва».
Реакции из Татарстана пока не последовало.
Ранее в интернете появилась петиция на имя президента Украины Владимира Зеленского с просьбой признать независимость Татарстана.
Напомним, ранее Украина официально признала Чеченскую Республику Ичкерия.