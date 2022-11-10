В Минске 53-летний мужчина украл ботинки у манекена 10.11.2022, 16:03

Инцидент произошел в одном из ТЦ в Центральном районе.

В Минске 53-летний мужчина обворовал манекен в одном из столичных торговых центров, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Инцидент произошел в одном из ТЦ в Центральном районе Минска. В милицию обратился хозяин магазина, заявив, что неизвестный украл с манекена пару обуви стоимостью 350 белорусских рублей.

Благодаря камерам видеонаблюдения, вора удалось вычислить по горячим следам. Оказалось, что разул манекен 53-летний минчанин. Мужчина увидел рядом с манекеном пару мужских туфель, аккуратно достал их из-за витрины, положил в рюкзак и ушел.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за кражу. В милиции сообщили, что и ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

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