закрыть
10 ноября 2022, четверг, 16:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске 53-летний мужчина украл ботинки у манекена

  • 10.11.2022, 16:03
В Минске 53-летний мужчина украл ботинки у манекена

Инцидент произошел в одном из ТЦ в Центральном районе.

В Минске 53-летний мужчина обворовал манекен в одном из столичных торговых центров, сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

Инцидент произошел в одном из ТЦ в Центральном районе Минска. В милицию обратился хозяин магазина, заявив, что неизвестный украл с манекена пару обуви стоимостью 350 белорусских рублей.

Благодаря камерам видеонаблюдения, вора удалось вычислить по горячим следам. Оказалось, что разул манекен 53-летний минчанин. Мужчина увидел рядом с манекеном пару мужских туфель, аккуратно достал их из-за витрины, положил в рюкзак и ушел.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело за кражу. В милиции сообщили, что и ранее он попадал в поле зрения правоохранителей за аналогичные преступления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин