ВСУ вошли в Брускинское под Херсоном

ВСУ вошли в Брускинское под Херсоном1
- 10.11.2022, 16:06
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Украинская армия продолжает наступление на ключевой город на юге.
Украинские военные сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.
Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».
По информации бойцов, они освободили село от оккупантов вчера, 9 ноября.
Контрнаступление ВСУ в Херсонской области
Отметим, что ВСУ продолжают свое контрнаступление в Херсонской области, пока россияне заявляют об отступлении на правый берег Днепра.
Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.
В общем на Херсонском направлении с 1 октября продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.