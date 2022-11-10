ВСУ вошли в Брускинское под Херсоном 1 10.11.2022, 16:06

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Украинская армия продолжает наступление на ключевой город на юге.

Украинские военные сообщили о взятии под контроль села Брускинское. Оно расположено в Херсонской области.

Об этом сообщает Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

По информации бойцов, они освободили село от оккупантов вчера, 9 ноября.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Отметим, что ВСУ продолжают свое контрнаступление в Херсонской области, пока россияне заявляют об отступлении на правый берег Днепра.

Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только за сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.

В общем на Херсонском направлении с 1 октября продвижение украинских войск в глубину обороны противника составляет до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

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