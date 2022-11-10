СБУ задержала пропагандиста Russia Today 2 10.11.2022, 16:16

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К преступной деятельности он привлек сожительницу.

Служба безопасности Украины задержала немецкого видеоблогера рупора пропаганды Russia Today, который распространял в Евросоюзе российскую ложь о войне.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ, передает «ДС».

По данным правоохранителей, работавший на врага злоумышленник использовал YouTube- и Telegram-каналы, суммарная аудитория которых (число ботов неизвестно) составляет более полумиллиона подписчиков.

В сообщениях и сюжетах иностранец поддерживал вторжение РФ и оправдывал ее военные преступления против гражданского населения и критической инфраструктуры украинских городов. Также он распространял дезинформацию с фронта и призывал страны ЕС ограничить помощь Украине.

По данным спецслужбы, после прибытия в Украину злоумышленник поселился в Черниговской области, а после полномасштабного вторжения начал выполнять «редакционные задачи» RT. Более того, к преступной деятельности он привлек сожительницу, помогавшую монтировать фейковые новости для зарубежных интернет-пользователей.

Обоим сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные группой лиц).