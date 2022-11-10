«Цена начинается от 110 рублей и теряется в облаках» 10.11.2022, 16:44

Сколько стоит свадьба в Беларуси.

Сотрудники ЗАГСов отмечают, что пышные свадебные торжества – с кортежами, лимузинами, кринолинами, лебедями на капотах, танцами ночь напролет, множеством гостей и многоярусным белоснежным тортом постепенно уходят в прошлое. В последние годы в моду вошли «камерные» свадьбы в формате «праздник для ближнего круга».

На росписи молодожены все чаще ограничиваются родителями и свидетелями, а потом отмечают рождение новой «ячейки общества» в кругу семьи – в ресторане или даже дома. Это, конечно, серьезная экономия. И все же далеко не все (особенно это касается невест) готовы к такому формату «главного дня своей жизни». Посчитаем, в какую сумму обойдется в нынешние времена свадьба – классическая «широкая» и более скромная, бюджетная, пишет корреспондент газеты «Звязда».

Собственно, с расчета свадебного бюджета сотрудники wedding-агенств советуют начинать подготовку к свадьбе. То есть взять карандаш и тетрадь и составить точный список предполагаемых трат. А после сопоставить его с имеющейся суммой и вычеркнуть то, без чего можно обойтись. Основных пунктов несколько. Регистрация брака; образы невесты (подвенечное платье и, возможно, наряд на второй день) и жениха; банкет (аренда кафе или ресторана, шоу-программа); декор и аксессуары (в том числе кольца); свадебные специалисты; возможно – аренда коттеджа или агроусадьбы на второй день. Каждый из пунктов рекомендуется оформлять в таблицу (особенно если вы в силу своей профессии далеки от бухгалтерского учета) – так информация будет более наглядной, и станет понятней, на чем можно сэкономить.

Начнем с начала

Свадьба начинается не с банкета, а с росписи в ЗАГСе и фотосессии на улице. И все это надо отметить шампанским и закусить конфетами (эту статью расходов тоже не стоит забывать). Но сначала необходимо оплатить саму регистрацию брака. Дешевле расписаться в ЗАГСе, дороже – выездная регистрация. Регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства, сегодня составляет 1 базовую величину (с 1 января 2022 года это 32 белорусских рублей). Торжественная регистрация брака в ЗАГСе (с привлечением аккомпаниатора, в специально оборудованном помещении) обойдется в 54-62 рубля (без учета НДС). Выездная – в 71-125 рублей (без учета транспорта и НДС). Надо помнить, что выездная регистрация не предполагает выдачи свидетельства, поэтому узаконить брак сотрудники ЗАГСов рекомендуют молодым заранее, расписавшись без пышной церемонии. Что касается угощения после росписи, то рассчитывается его количество так: коробка конфет считается одна на троих, на каждого гостя надо взять с собой пол-литра безалкогольного напитка и пол бутылки шампанского или вина.

Платье и костюм

В образе невесты главная статья расходов – разумеется, подвенечное платье. Классический набор к нему – туфли, сумочка, фата, ювелирные украшения, букет. Из этого списка можно что-то убрать (например, сумочку или фату), а можно, напротив, добавить: диадему в волосы или, к примеру, шубку в едином стиле с платьем, ведь дело идет к зиме. Особенно если предполагается фотосессия на улице.

Надо сказать, что свадебная мода сегодня уходит от классического белого, хотя он по-прежнему востребован. Одна из тенденций сезона – подвенечные платья цвета «шампань». Роскошный теплый оттенок подходит не всем (цветотип «лето», самый распространенный в наших широтах, тут явно не в выигрыше), но если уж он вам к лицу – остается лишь добавить в образ нежный макияж в той же цветовой гамме и дополнить лук обувью в модной бежевой или нюдовой гамме. И важно помнить, что теплый цвет «шампань» не приемлет соседства холодного белого, в том числе и в букете невесты.

Еще одна свадебная модная тенденция – нежные голубоватые тона платья. Для вышеупомянутого цветотипа «лето» – бледная кожа с холодным подтоном, светлые глаза и волосы – это просто находка: небесный оттенок сделает образ поистине неземным, ангельским. Можно выбрать классический белый цвет, и добавить в образ детали пастельно-голубоватой гаммы.

Что касается кроя, интересная особенность последних свадебных сезонов – платья-трансформеры. Они, к слову, позволяют обойтись без отдельного наряда для второго дня (если таковой предполагается), и при этом выглядеть по-новому. Или без труда изменить образ вечером. Допустим, на торжественной части праздника невеста в пышном платье длины «макси», а на банкете не сложно отстегнуть пышную юбку и предстать в облегающем коротком, «коктейльном» платье. «Трасформеры» предполагают и другие «отстегивающиеся» элементы – например, пышные рукава.

Стоимость проката подвенечного платья начинается от 270 рублей (и до 3000), пошив обойдется в среднем в 1500-2000, покупка – от 600 (и практически до 5000). Букет невесты будет стоить от 60 до 500 рублей, фата – 70-300. Да, не забываем прическу, макияж и маникюр – а это минимум 200, максимум – 1000 рублей.

В костюм жениха придется вложить минимум 400 рублей (верхняя граница – в пределах пяти-шести тысяч рублей), хотя можно взять его напрокат (от 200). Добавим сюда рубашку (около 100 рублей), туфли, галстук, бутоньерку (еще около 300). Чаще всего жених выбирает классический костюм: двойку (брюки и пиджак) или тройку (брюки, пиджак, жилет). Жилет может быть как одного оттенка с костюмом, так и контрастного цвета. Обычно летом женихам советуют выбирать светлый костюм, зимой – в темных тонах. Если платье невесты с голубоватым отливом, жениху лучше выбрать костюм в серо-стальной или темно-синей гамме. Платье классического белого цвета – жених может быть в классическом черном костюме. С платьем в нюдовой розовой гамме, а также цветом «шампань» хорошо сочетается костюм жениха в коричневых или бронзовых оттенках.

И, конечно, главный символ праздника – обручальные кольца. Здесь цена начинается от 110 рублей и теряется в облаках. Диапазон, в котором обычно выбирают этот аксессуар, составляет 120-1500 рублей, рассказали сотрудники ювелирного отдела.

Собственно праздник

Примечательно, что о расходах на собственно праздник речь еще не шла, а ведь банкет – главная статья финансовых вложений на свадьбу. Локаций для проведения свадьбы сегодня в Беларуси огромное множество, а потому стоимость варьируется в очень широких рамках. В целом, поиск помещения стоит начинать с составления списка гостей, и исходя из него решить, как и где вы их соберете. Общее правило: зал должен одновременно казаться полным и при этом – просторным, а не тесным. Достигается такой эффект, когда две трети помещения занимают столы и одну треть – место для танцев и общения. В среднем, планируя вечер в кафе, сегодня следует рассчитывать на сумму от 60 до 300 рублей на гостя, в ресторане – от 100 до 500, и примерно в тех же ценовых рамках – банкет в коттедже или агроусадьбе. То есть стоимость банкета напрямую завязана на количестве ваших гостей.

Примерный расчет порций – на одного гостя по 1 порции (250 г) горячего (мясо, рыба) + гарнир, по 150-200 г салата каждого вида, по 1 огурцу, 1 помидору. Тарелка мясной нарезки считается на троих, как и тарелка сырного ассорти. Фрукты рассчитываются так же, как овощи: по одному фрукту каждого вида на гостя. Горячее лучше заказать порционно, предпочтение можно отдать мясу (70%, и 30% – рыба). Порционно подаются и горячие закуски. Гарниров должно быть не менее двух, салатов в идеале нужно не меньше трех: мясной, рыбный (или с морепродуктами) и «деликатесный» (с необычным сочетанием вкусов). Овощной салат будет четвертым (или овощная нарезка). Холодных закусок лучше выбрать не меньше трех, и они должны быть разными. Общий подход к выбору спиртного – на одного человека за столом должно приходиться по 300 мл красного вина, столько же белого, 200 мл шампанского и 300 г водки. На каждого гостя необходимо по 1,5 л сока и по 0,5-1 л питьевой воды, с газом и без газа. Также в финале торжества желателен чай.

И вот тут мы подходим к теме свадебного торта. Подается он в конце застолья (во время одаривания молодых), и потому выбирать лучше не самые калорийные рецептуры – йогуртные или фруктовые, со взбитыми сливками вместо масляного крема. Вес свадебного торта рассчитывают так: на каждого гостя должно приходиться 150 г. В среднем его стоимость – от 20 до 60 рублей за килограмм. Традиция предписывает также наличие свадебного каравая (от 8 до 20 рублей за кило). Во многих кондитерских каравай идет бонусом при заказе свадебного торта.

Декор и помощники

И, наконец, свадебные специалисты. Обычно это ведущий (от 500 до 3000 рублей – в стоимость может входить работа ди-джея, его аппаратура), фотограф, видеограф (в обоих случаях – те же ценовые рамки). Две последние функции может совмещать один специалист. Также, чтобы все прошло идеально, молодожены часто нанимают свадебного координатора. Как правило, этот специалист берет 10% от бюджета свадьбы, зато избавляет от множества организационных задач.

Всех специалистов, которые будут работать на вашей свадьбе, лучше познакомить заранее, чтобы они смогли согласовать свою работу. Уточните, включает ли в себя гонорар ведущего весь необходимый для проведения свадьбы реквизит. Если это не так, будет лучше, если он предоставит вам чеки. С каждым из специалистов лучше заключить договор, где прописана ответственность в случае некачественного выполнения работы.

Еще одна статья расходов – свадебный кортеж. Аренда лимузина на сегодняшний день обойдется молодым в 120-600 рублей (в зависимости от класса автомобиля). Микроавтобуса для гостей – от 30 до 140 рублей. На их украшение придется выделить от 10 до 40 рублей за одну машину.

В оформление свадьбы – от декора зала до создания фотозоны, от приглашений до подушечки для обручальных колец – также придется вложиться: сумма может варьироваться, но едва ли составит менее 250-500 рублей. Но тут как раз есть простор для экономии: многие свадебные аксессуары можно сделать своими руками. И это хенд-мейд мероприятие уже само по себе может стать маленьким праздником.

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