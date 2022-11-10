Херсон как увертюра позора Александр Невзоров

10.11.2022, 16:50

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Конечно, они все в отчаянии.

Рушится их режим, их мир и их доходы. Но Херсон это только увертюра смерти и позора. Все самое страшное для России еще впереди.

Все пропагандистские программы пора переименовывать. В свое время г-н Лавров предложил отличное название, которое годится, как для шоу соловьева, так и для скабеевой: «дебилы, бл**ь».

Они действительно «это слово».

Проблема в том, что все они не профессионалы, они не видят вектора события и не умеют работать с информацией. Они действительно «дебилы».

Поэтому они и ошиблись во всех, без исключения, прогнозах.

Подлинная журналистика, та, что сейчас сидит в тюрьмах или эмигрировала, во всех красках предупреждала о том, как позорно будет проиграна Россией эта война.

Ради интереса посмотрите набор простых «пророчеств» детально отписывающих ход войны

Александр Невзоров, Telegram

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