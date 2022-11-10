Из Академии Наук увольняют ученых, которых арестовали во время облавы 7 10.11.2022, 16:56

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Всего силовики «допрашивали» более 40 человек.

По информации источника «Зеркала», ученого Сергея Гаранина уволили из Академии наук. До этого он провел десять суток на Окрестина.

— Еще перед длинными ноябрьскими выходными в президиум Академии наук вызвали директоров институтов и сказали уволить тех, кто после недавней «облавы» оказался на «сутках», — рассказал собеседник издания.

Напомним, Сергей Гаранин был заместителем директора по научной работе Института языкознания им. Якуба Коласа ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы» НАН Беларуси. Как сообщалось ранее, его задержали во время «облавы» в Академии наук. Десять суток он провел на Окрестина по ст. 19.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Стоит отметить, что Сергей Гаранин не единственный, кого задержали во время «облавы» в Академии. По информации двух источников из научной среды, силовики тогда «допрашивали» более 40 человек.

— Насколько мне известно, общались с теми, кто состоял в чате ученых против насилия. Заставляли предъявлять телефоны, переписки, подписки, фотографии, — рассказал один из наших собеседников.

По его данным, забрали несколько человек (вероятнее всего, пять), «у кого что-то не понравилось в телефоне». По информации, которую удалось узнать журналистам, на «сутках» по ст. 19.1 КоАП тогда оказались еще минимум двое ученых.

Один из них — кандидат физико-математических наук из Института химии новых материалов НАН Беларуси, второй — младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН.

Кроме того, доктор биологических наук Марина Шаптуренко у себя в Facebook написала о задержании профессора, члена-корреспондента НАН Олега Давыденко.

У силовиков оказалась и его жена. Знакомая тогда сообщила, что они «нашли какое-то фото, где они с плакатом». Позже информация о задержании супругов появилась в телеграм-канале, связанном с силовиками. Там же — и снимок, где профессор с женой на одном из маршей.

Олегу Георгиевичу 71 год, вся его научная и трудовая деятельность связана с Институтом генетики и цитологии НАН. Он автор около 300 научных трудов, в том числе 5 монографий, 1 учебника, также ученый вывел 19 сортов растений. Дважды удостоен премии НАН.

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