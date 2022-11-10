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Из Академии Наук увольняют ученых, которых арестовали во время облавы

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  • 10.11.2022, 16:56
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Из Академии Наук увольняют ученых, которых арестовали во время облавы

Всего силовики «допрашивали» более 40 человек.

По информации источника «Зеркала», ученого Сергея Гаранина уволили из Академии наук. До этого он провел десять суток на Окрестина.

— Еще перед длинными ноябрьскими выходными в президиум Академии наук вызвали директоров институтов и сказали уволить тех, кто после недавней «облавы» оказался на «сутках», — рассказал собеседник издания.

Напомним, Сергей Гаранин был заместителем директора по научной работе Института языкознания им. Якуба Коласа ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы» НАН Беларуси. Как сообщалось ранее, его задержали во время «облавы» в Академии наук. Десять суток он провел на Окрестина по ст. 19.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Стоит отметить, что Сергей Гаранин не единственный, кого задержали во время «облавы» в Академии. По информации двух источников из научной среды, силовики тогда «допрашивали» более 40 человек.

— Насколько мне известно, общались с теми, кто состоял в чате ученых против насилия. Заставляли предъявлять телефоны, переписки, подписки, фотографии, — рассказал один из наших собеседников.

По его данным, забрали несколько человек (вероятнее всего, пять), «у кого что-то не понравилось в телефоне». По информации, которую удалось узнать журналистам, на «сутках» по ст. 19.1 КоАП тогда оказались еще минимум двое ученых.

Один из них — кандидат физико-математических наук из Института химии новых материалов НАН Беларуси, второй — младший научный сотрудник Объединенного института проблем информатики НАН.

Кроме того, доктор биологических наук Марина Шаптуренко у себя в Facebook написала о задержании профессора, члена-корреспондента НАН Олега Давыденко.

У силовиков оказалась и его жена. Знакомая тогда сообщила, что они «нашли какое-то фото, где они с плакатом». Позже информация о задержании супругов появилась в телеграм-канале, связанном с силовиками. Там же — и снимок, где профессор с женой на одном из маршей.

Олегу Георгиевичу 71 год, вся его научная и трудовая деятельность связана с Институтом генетики и цитологии НАН. Он автор около 300 научных трудов, в том числе 5 монографий, 1 учебника, также ученый вывел 19 сортов растений. Дважды удостоен премии НАН.

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