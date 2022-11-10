Британский генерал: Отступление россиян из Херсона – большое унижение для Путина 2 10.11.2022, 17:12

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Ричард Ширрефф

Моральное состояние военных РФ в драматическом положении.

Генерал британской армии Ричард Ширрефф, бывший заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО, заявил Sky News, что потеря Херсона будет «большим унижением» для российского диктатора Владимира Путина.

«Херсон был первым захваченным городом. Он с большой помпой объявил, что следующей будет Херсонская губерния – и это масштабное поражение», – сказал Ширрефф.

«Это означает, что россияне отступили, это значит, что украинцы обезопасили побережье Черного моря. Это означает большое поражение российской армии», – добавил он.

Генерал сказал, что это также, вероятно, окажет «драматическое» влияние на моральное состояние российских военных.

«Мы видели падение морального духа России на севере в районе Харькова во время молниеносных атак украинцев в сентябре и начале октября», – сказал он.

«Так что это совсем не поможет российскому делу. Все это направлено на помощь украинцам», – считает Ширрефф.

Он добавил, что Путин пытается «удержать как можно большую часть оккупированной Украины», открывая возможность переговоров.

Однако генерал настаивает на том, что Запад «не должен подталкивать» президента Украины Владимира Зеленского к переговорам.

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