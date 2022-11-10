«Генералы РФ умоляют о перерыве в войне, но ВСУ продолжат освобождать Украину» 6 10.11.2022, 17:32

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Офис президента Украины отреагировал на попытки Кремля начать переговоры.

Российские генералы умоляют о перерыве в войне против Украины из-за истощения армии, но ВСУ продолжат освобождать временно оккупированные регионы, сообщил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк.

«Зачем России «переговоры» и «замораживание войны», понятно: генералы умоляют о перерыве для истощенной армии, а Кремль стремится зафиксировать хоть какие-то территориальные «победы», — пишет Подоляк в Twitter.

Он подчеркнул, что таким образом войска РФ пытаются не выглядеть «полными лузерами». Подоляк добавил, что Украине это не нужно и ВСУ продолжат освобождать временно захваченные территории.

«Но зачем это Украине? Продолжаем освобождать свои территории», — подчеркнул он.

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