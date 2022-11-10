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Белорусскому арбитру попали в лицо шайбой во время матча КХЛ

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  • 10.11.2022, 17:30
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Белорусскому арбитру попали в лицо шайбой во время матча КХЛ

Продолжить матч он не смог.

Белорусскому арбитру Максиму Сидоренко, судившему матч чемпионата КХЛ между петербургским СКА и хабаровским «Амуром» шайба попала в лицо после броска одного из игроков. В результате у судьи диагностировали перелом скуловой кости, пишет Smartpress.

В середине второго периода защитник «Амура» Руслан Педан с близкого расстояния нанес мощный бросок в сторону Сидоренко. Шайба попала прямо в лицо арбитру, который рухнул на лед.

После этого игра была остановлена, а судье оказали помощь прямо на льду. Однако продолжить матч он не смог, а позже, как сообщают российские СМИ, у него был диагностирован перелом скуловой кости.

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