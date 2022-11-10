Белорусскому арбитру попали в лицо шайбой во время матча КХЛ

Белорусскому арбитру попали в лицо шайбой во время матча КХЛ5
- 10.11.2022, 17:30
- 1,976
Продолжить матч он не смог.
Белорусскому арбитру Максиму Сидоренко, судившему матч чемпионата КХЛ между петербургским СКА и хабаровским «Амуром» шайба попала в лицо после броска одного из игроков. В результате у судьи диагностировали перелом скуловой кости, пишет Smartpress.
В середине второго периода защитник «Амура» Руслан Педан с близкого расстояния нанес мощный бросок в сторону Сидоренко. Шайба попала прямо в лицо арбитру, который рухнул на лед.
После этого игра была остановлена, а судье оказали помощь прямо на льду. Однако продолжить матч он не смог, а позже, как сообщают российские СМИ, у него был диагностирован перелом скуловой кости.