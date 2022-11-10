Ученые рассказали о неожиданной пользе помидоров 3 10.11.2022, 17:32

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Этот овощ составляет около 22% потребляемых овощей в западных диетах.

Ученые из Университета штата Огайо, США, изучили, как богатая помидорами диета скажется на свиньях, чей организм имеет сходства в работе с человеческим. Так, оказалось, что разнообразие полезных кишечных микробов увеличилось, а кишечные бактерии изменились в сторону более благоприятного профиля. Исследовательская группа планирует перейти к аналогичным исследованиям на людях, чтобы найти связи между помидорами в рационе и изменениями в микробиоме кишечника, пишет techinsider.

«Возможно, что помидоры приносят пользу за счет модуляции микробиома кишечника», — говорит старший автор Джессика Куперстоун, доцент кафедры садоводства и растениеводства, науки и технологии пищевых продуктов. «В конечном итоге мы хотели бы определить, какова роль этих конкретных микроорганизмов [в томатах] и как они могут влиять на потенциальные последствия для здоровья людей».

Контрольная группа из 10 поросят, недавно отнятых от груди, получали стандартное питание, а другие 10 поросят получали адаптированный рацион, чтобы 10% корма состояло из лиофилизированного порошка, приготовленного из томатов. Клетчатка, сахар, белок, жир и калории были одинаковыми для диет обеих групп. До исследования, а затем через 7 и 14 дней после начала эксперимента у свиней взяли образцы фекалий. Ученые использовали «метагеномику дробовика» (метод дробовика) для секвенирования ДНК.

Результаты показали два основных изменения в микробиоме свиней, которых кормили томатной диетой: разнообразие видов микробов в их кишечнике увеличилось, а концентрация двух типов бактерий (Bacteroidota (ранее известная как Bacteriodetes) и Bacillota (ранее известная как Firmicutes)), распространенных в микробиоме млекопитающих, сместилась в лучшую сторону.

Помидоры составляют около 22% потребляемых овощей в западных диетах, и предыдущие исследования связывали потребление помидоров со снижением риска развития различных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака. Но влияние томатов на кишечный микробиом до сих пор остается загадкой. Куперстоун отметила, что новые результаты на свиньях, чей желудочно-кишечный тракт похож на желудочно-кишечный тракт человека, предполагают в будущем более подробное изучение.

«Это было наше первое исследование того, как потребление помидоров может повлиять на микробиом, и мы охарактеризовали, какие микробы присутствуют, и как их относительное количество изменилось. Чтобы действительно понять механизмы, нам нужно провести больше такой работы в долгосрочной перспективе на людях. Лучшее понимание может привести к более обоснованным диетическим рекомендациям для здоровья», — подытожила исследовательница.

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