Сколько тратят и что покупают на распродажах белорусы 10.11.2022, 17:50

Опрос накануне «Черной пятницы».

В ноябре стартует традиционная пора распродаж, которая начинается с «черной пятницы». Это время специальных торговых предложений и больших скидок считается открытием сезона праздничных покупок. Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» провел исследование и узнал, что, как и где будут покупать белорусы в этом году, пишет myfin.by.

Согласно результатам опроса, участвовать в сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый второй белорус! При этом подавляющее большинство – 83% – не составляют заранее списки желанных товаров, а 79% – сравнивают цены в разных магазинах непосредственно перед покупкой.

Чаще всего белорусы ищут на распродажах бытовую технику, одежду и гаджеты. Причем мужчины в четыре раза меньше женщин интересуются скидками на косметику и парфюмерию и в два раза больше – сниженными ценами на онлайн-подписки.

Каждый пятый опрошенный готов потратить в «черную пятницу» до 50 рублей. Еще 23% планируют уложиться в сумму до 150 рублей. И лишь 6% собираются заплатить за покупки больше 2000 рублей.

Для половины респондентов имеет значение скидка 50–70%. При этом покупатели охотнее расстаются с деньгами во время распродаж, если бонусом получают дополнительную скидку, а не подарок или бесплатную доставку.

В последние годы все больше белорусских покупателей переходят на онлайн- и мобильные платформы. Так, каждый второй участник опроса планирует приобретать товары в «черную пятницу» только онлайн. В то время как 23% пойдут в торговые центры и офлайн-магазины. Информацию о скидках белорусы также предпочитают искать в интернете, об этом сказали 72% опрошенных.

Остальные выводы исследования:

1. Ждете ли вы распродажи, чтобы купить нужную вам вещь?

Да, я слежу за скидками – 42%.

Нет, покупаю вещь тогда, когда мне это актуально – 58%.

Вывод: 58% белорусов не ждут распродаж, чтобы купить нужную им вещь.

2. Будете ли вы покупать товары или услуги на распродажах «черной пятницы»?

Да – 54%.

Нет – 46%.

Вывод: больше половины опрошенных планируют покупать товары или услуги на распродажах «черной пятницы».

3. Составляете ли вы список необходимых покупок перед «черной пятницей»?

Да – 17%.

Нет – 83%.

Вывод: восемь из десяти респондентов не составляют список покупок перед «черной пятницей».

4. Сравниваете ли вы перед покупкой цены на интересующие вас товары/услуги у разных продавцов?

Да – 79%.

Нет – 21%.

Вывод: 79% участников опроса перед покупкой сравнивают цены у разных продавцов.

5. Где вы планируете покупать товары во время «черной пятницы»?

В онлайне: интернет-магазины, маркетплейсы и агрегаторы скидок – 49%.

В офлайне: магазины, рынки и торговые центры – 23%.

Планирую покупки в онлайне и в офлайне – 28%.

Вывод: каждый второй белорус планирует покупать товары во время «черной пятницы» только онлайн.

6.Какую сумму вы готовы потратить во время «черной пятницы»?

До 50 рублей – 20%.

До 150 рублей – 23%.

До 300 рублей – 21%.

До 500 рублей – 9%.

До 1000 рублей – 14%.

До 2000 рублей – 7%.

Больше 2000 рублей – 6%.

Вывод: две трети респондентов планируют потратить во время распродажи не более 300 рублей.

7. Какой размер скидки представляет для вас интерес во время «черной пятницы» в этом году?

От 50 до 70% – 53%.

От 70 до 90% – 24%.

От 30 до 50% – 21%.

От 10 до 30% – 2%.

Вывод: 53% белорусов привлекают скидки выше 50%

8. Где вы планируете искать информацию о скидках?

Онлайн: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, в СМИ, на официальных сайтах «черной пятницы» – 72%.

Офлайн: через билборды, рекламу в ТЦ, новости в газетах, от семьи, друзей и коллег – 4% (16).

Буду искать информацию о скидках онлайн и офлайн – 24%.

Вывод: 72% опрошенных планируют искать информацию о скидках в интернете.

9. Скидки на какие товары/услуги интересуют вас больше всего?

Электроника, бытовая техника – 64%.

Одежда, обувь, аксессуары – 59%.

Гаджеты, девайсы – 45%.

Мебель, товары для дома – 36%.

Косметика и парфюмерия – 31%.

Продукты питания – 27%.

Онлайн-подписки: музыка, кино, игры, книги – 20%.

Товары для ремонта и строительства – 18%.

Абонементы: фитнес, спа, массаж – 17%.

Товары для детей – 17%.

Автомобили, запчасти, автоаксессуары – 11%.

Вывод: больше всего белорусы интересуются скидками на электронику и бытовую технику (64%), одежду и обувь (59%), гаджеты (45%).

ТОП-5 товаров и услуг, которые мужчины предпочитают покупать на скидках:

Электроника, бытовая техника.

Гаджеты, девайсы.

Одежда, обувь, аксессуары.

Мебель, товары для дома.

Онлайн-подписки: музыка, кино, игры, книги.

ТОП-5 товаров и услуг, которые женщины предпочитают покупать на скидках:

Одежда, обувь, аксессуары.

Электроника, бытовая техника.

Косметика, парфюмерия.

Мебель, товары для дома.

Гаджеты, девайсы.

10. Вы охотнее совершите покупку, если получите бонусом:

дополнительную скидку – 45%,

подарок – 30%,

бесплатную доставку – 25%.

Вывод: почти половина респондентов охотнее совершат покупку, если получат дополнительную скидку в качестве бонуса.

11. Ваш пол:

Мужчина – 53%.

Женщина – 47%.

12. Ваш возраст:

35-44 – 42%,

25-34 – 31%,

45-54 – 15%,

до 24 – 7%,

старше 55 – 5%.

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