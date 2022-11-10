Сколько тратят и что покупают на распродажах белорусы
- 10.11.2022, 17:50
Опрос накануне «Черной пятницы».
В ноябре стартует традиционная пора распродаж, которая начинается с «черной пятницы». Это время специальных торговых предложений и больших скидок считается открытием сезона праздничных покупок. Онлайн-сервис для управления бизнесом «Битрикс24» провел исследование и узнал, что, как и где будут покупать белорусы в этом году, пишет myfin.by.
Согласно результатам опроса, участвовать в сезонной ноябрьской распродаже собирается каждый второй белорус! При этом подавляющее большинство – 83% – не составляют заранее списки желанных товаров, а 79% – сравнивают цены в разных магазинах непосредственно перед покупкой.
Чаще всего белорусы ищут на распродажах бытовую технику, одежду и гаджеты. Причем мужчины в четыре раза меньше женщин интересуются скидками на косметику и парфюмерию и в два раза больше – сниженными ценами на онлайн-подписки.
Каждый пятый опрошенный готов потратить в «черную пятницу» до 50 рублей. Еще 23% планируют уложиться в сумму до 150 рублей. И лишь 6% собираются заплатить за покупки больше 2000 рублей.
Для половины респондентов имеет значение скидка 50–70%. При этом покупатели охотнее расстаются с деньгами во время распродаж, если бонусом получают дополнительную скидку, а не подарок или бесплатную доставку.
В последние годы все больше белорусских покупателей переходят на онлайн- и мобильные платформы. Так, каждый второй участник опроса планирует приобретать товары в «черную пятницу» только онлайн. В то время как 23% пойдут в торговые центры и офлайн-магазины. Информацию о скидках белорусы также предпочитают искать в интернете, об этом сказали 72% опрошенных.
Остальные выводы исследования:
1. Ждете ли вы распродажи, чтобы купить нужную вам вещь?
Да, я слежу за скидками – 42%.
Нет, покупаю вещь тогда, когда мне это актуально – 58%.
Вывод: 58% белорусов не ждут распродаж, чтобы купить нужную им вещь.
2. Будете ли вы покупать товары или услуги на распродажах «черной пятницы»?
Да – 54%.
Нет – 46%.
Вывод: больше половины опрошенных планируют покупать товары или услуги на распродажах «черной пятницы».
3. Составляете ли вы список необходимых покупок перед «черной пятницей»?
Да – 17%.
Нет – 83%.
Вывод: восемь из десяти респондентов не составляют список покупок перед «черной пятницей».
4. Сравниваете ли вы перед покупкой цены на интересующие вас товары/услуги у разных продавцов?
Да – 79%.
Нет – 21%.
Вывод: 79% участников опроса перед покупкой сравнивают цены у разных продавцов.
5. Где вы планируете покупать товары во время «черной пятницы»?
В онлайне: интернет-магазины, маркетплейсы и агрегаторы скидок – 49%.
В офлайне: магазины, рынки и торговые центры – 23%.
Планирую покупки в онлайне и в офлайне – 28%.
Вывод: каждый второй белорус планирует покупать товары во время «черной пятницы» только онлайн.
6.Какую сумму вы готовы потратить во время «черной пятницы»?
До 50 рублей – 20%.
До 150 рублей – 23%.
До 300 рублей – 21%.
До 500 рублей – 9%.
До 1000 рублей – 14%.
До 2000 рублей – 7%.
Больше 2000 рублей – 6%.
Вывод: две трети респондентов планируют потратить во время распродажи не более 300 рублей.
7. Какой размер скидки представляет для вас интерес во время «черной пятницы» в этом году?
От 50 до 70% – 53%.
От 70 до 90% – 24%.
От 30 до 50% – 21%.
От 10 до 30% – 2%.
Вывод: 53% белорусов привлекают скидки выше 50%
8. Где вы планируете искать информацию о скидках?
Онлайн: на сайтах интернет-магазинов, в соцсетях, в СМИ, на официальных сайтах «черной пятницы» – 72%.
Офлайн: через билборды, рекламу в ТЦ, новости в газетах, от семьи, друзей и коллег – 4% (16).
Буду искать информацию о скидках онлайн и офлайн – 24%.
Вывод: 72% опрошенных планируют искать информацию о скидках в интернете.
9. Скидки на какие товары/услуги интересуют вас больше всего?
Электроника, бытовая техника – 64%.
Одежда, обувь, аксессуары – 59%.
Гаджеты, девайсы – 45%.
Мебель, товары для дома – 36%.
Косметика и парфюмерия – 31%.
Продукты питания – 27%.
Онлайн-подписки: музыка, кино, игры, книги – 20%.
Товары для ремонта и строительства – 18%.
Абонементы: фитнес, спа, массаж – 17%.
Товары для детей – 17%.
Автомобили, запчасти, автоаксессуары – 11%.
Вывод: больше всего белорусы интересуются скидками на электронику и бытовую технику (64%), одежду и обувь (59%), гаджеты (45%).
ТОП-5 товаров и услуг, которые мужчины предпочитают покупать на скидках:
Электроника, бытовая техника.
Гаджеты, девайсы.
Одежда, обувь, аксессуары.
Мебель, товары для дома.
Онлайн-подписки: музыка, кино, игры, книги.
ТОП-5 товаров и услуг, которые женщины предпочитают покупать на скидках:
Одежда, обувь, аксессуары.
Электроника, бытовая техника.
Косметика, парфюмерия.
Мебель, товары для дома.
Гаджеты, девайсы.
10. Вы охотнее совершите покупку, если получите бонусом:
дополнительную скидку – 45%,
подарок – 30%,
бесплатную доставку – 25%.
Вывод: почти половина респондентов охотнее совершат покупку, если получат дополнительную скидку в качестве бонуса.
11. Ваш пол:
Мужчина – 53%.
Женщина – 47%.
12. Ваш возраст:
35-44 – 42%,
25-34 – 31%,
45-54 – 15%,
до 24 – 7%,
старше 55 – 5%.