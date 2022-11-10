ВСУ полностью освободили Николаевскую область 6 10.11.2022, 18:11

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Как местные жители встречали украинских воинов.

10 ноября жители Снигиревки в Николаевской области встречали бойцов ВСУ, которые вступили в освобожденный город. Первые кадры встречи опубликованы в сети, пишет stopcor.org.

Видео длится всего 7 секунд. Но за это время камера успевает продемонстрировать атмосферу, царящую на центральной площади деоккупированного населенного пункта.

На улицах Снигиревки находятся бойцы украинских подразделений и военная бронетехника.

Жители города всех возрастов – и дети, и взрослые, и пожилые люди – вышли на улицу: они приветствуют и обнимают освободителей.

На центральной площади Снегиревки – жители города и освободители

Местный житель стоит посреди площади и ожесточенно размахивает украинским флагом.

На видео слышны радостные возгласы и слезы, звучащие в приветственных словах снегиревцев.

Отметим, Снигиревка – последний населенный пункт Николаевщины, который временно контролировала армия РФ. Город был в оккупации с марта 2022 года.

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