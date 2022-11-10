Кочанова съездила на «Мотовело» и заявила о саботаже 15 10.11.2022, 18:14

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Хотя в проблемах предприятия виноват Лукашенко.

Лукашистка Наталья Кочанова посетила «Мотовело». Она осталась недовольна прогрессом на убыточном предрпиятии.

«Неосвоение ресурсов будет трактовано как саботаж и неэффективная работа прежде всего властей города, менеджмента предприятия», — заявила Кочанова.

В начале 2000-х продукция «Мотовело» продавалась во многих странах. Имелась лучшая в то время в стране гальваника.

Однако ручное управление промышленностью привело к тому, что завод был не готов к конкуренции. Получается, что «саботаж» и виновников развала предприятия Кочановой лучше поискать в другом месте.

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