Нетаньяху обеспечил себе мандат на формирование правительства Израиля 1 10.11.2022, 19:04

Биньямин Нетаньяху

Фото с сайта eadaily.com

Его поддержали 63 депутата.

В четверг, 10 ноября, Биньямина Нетаньяху поддержали 63 депутата, что обеспечивает ему мандат на формирование правительства.

Об этом сообщает израильская государственная радиостанция Kan.

Кандидатура лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху получила к вечеру четверга поддержку 63 депутатов Кнессета из 120, что обеспечит ему возможность получить президентский мандат на формирование нового правительства страны.

Сейчас президент страны Ицхак Герцог продолжает консультации с представителями партий, вошедших в новый созыв Кнессета по итогам состоявшихся 1 ноября досрочных выборов. В четверг вечером глава государства принял делегацию от партии «Еврейская сила», представители которой рекомендовали Герцогу на должность премьера кандидатуру Нетаньяху.

Ранее его кандидатуру уже поддержали четыре других партии, включая «Ликуд» самого Нетаньяху и «Религиозный сионизм», с которым «Еврейская сила» на выборах выступала в одном блоке.

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