Ученые назвали вид кофе, предотвращающий диабет второго типа 2 10.11.2022, 19:32

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Исследование шведских ученых.

Стало известно, что определенный вид кофе может помочь в предотвращении диабета второго типа. Это подтверждает исследование шведских ученых, сообщает ресурс «Медицина и наука».

В частности, благодаря биомаркерам в крови, исследователи смогли выяснить, что фильтрованный кофе может снизить риск развития диабета второго типа. Таким образом, ученые Технологического университета Чалмерса и Университета Умео в Швеции установили, что способ приготовления кофе влияет на его воздействие на организм человека.

- Фильтрованный кофе оказывает положительное влияние в плане снижения риска развития диабета второго типа. Но вареный кофе не оказывает такого эффекта, - утверждает Рикард Ландберг, профессор пищевой науки в Чалмерсе.

Установлено, что у людей, выпивающих 2-3 чашки фильтрованного кофе в день, риск развития диабета 2 типа на 60% ниже, чем у людей, которые пьют менее 1 чашки такого кофе ежедневно. А вот употребление вареного кофе (приготовленного в классических кофемашинах, кофейных капсулах или френч-прессах и т.д.) не оказывает никакого влияния на риск развития диабета.

При этом исследователи подчеркивают, что на данном этапе еще нельзя делать какие-либо выводы относительно методов приготовления кофе. А воздействие кофе на здоровье, как замечают ученые, зависит не только от того, фильтрован он или нет, но и от того, как обрабатывались кофейные зерна и напиток вообще.

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