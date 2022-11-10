В «Белавиа» изменили питание пассажиров в самолетах 10.11.2022, 19:38

1,472

Добавили деликатесы.

В «Белавиа» сообщили об изменении питания пассажиров на борту самолетов.

В белорусской авиакомпании «Белавиа» питание на борту изменилось со среды, 10 ноября. Корректировка питания произошла на регулярных рейсах. Теперь пассажирам «Белавиа» будут предоставлять питание по обновленному рациону.

В пресс-службе авиапервозчика заметили, что обновление меню связано с сезоном и сменой расписания. И указали периодичность таких новаций:

- Меню в авиакомпании обновляют к смене расписания: осенью и весной на регулярных рейсах, и один раз в год на чартерных.

Как изменилось питание на борту самолетов «Белавиа»

На регулярных рейсах из Минска в Сочи добавили горячий завтрак в эконом-классе. А в бизнес-классе пересмотрели ассортимент блюд.

Так, в бизнес-классе пассажирам «Белавиа» традиционно на выбор предлагают мясные или рыбные блюда, овощи и сырные закуски, горячие блюда (завтрак, обед/ужин). Но и добавили сейчас холодные закуски в меню, в частности, появились деликатесные сыры.

- В обновленном рационе холодных закусок - спринг-роллы с семгой, овощи гриль, а также сыры мимолет, песто и красный чиз. Есть изменения и в меню горячих завтраков и обедов, - уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что горячее питание на борту «Белавиа» доступно для пассажиров эконом-класса на рейсах в Стамбул, Шарджу и Сочи. Горячее питание в бизнес-классе подают на всех направлениях «Белавиа», кроме рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Калининград.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».