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Поезд сбил подростка в Рогачеве

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  • 10.11.2022, 19:59
  • 1,768
Поезд сбил подростка в Рогачеве
иллюстрационное фото

Машинист поезда экстренно затормозил, но удара не удалось избежать.

Инцидент произошел 8 ноября на железнодорожном переходе возле автомойки.

Как сообщили в УВД Гомельского облисполкома, подросток на велосипеде ехал в школу на тренировку. Пересекая железнодорожный переход, юноша не спешился и не посмотрел по сторонам.

Машинист поезда, который двигался в направлении Жлобина, экстренно затормозил, но удара не удалось избежать. Один из вагонов зацепил заднее колесо велосипеда.

Юноша упал и получил телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, ушибов и ссадин спины.

Пострадавшего доставили в больницу. Парень не помнит, что случилось. На месте происшествия были найдены наушники подростка.

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