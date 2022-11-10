«Ржавый мост» на Свислочи закрыли спустя менее чем месяц после открытия 10.11.2022, 20:07

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Мост был открыт 19 октября.

В среду стало известно, что новый пешеходный мост через Свислочь, открывшийся меньше месяца назад, перекрыт для движения. Оказывается, его еще не доделали. Ситуацию объяснили агентству «Минск-Новости» в администрации Центрального района Минска.

— В связи с проведением строительно-монтажных работ по устройству навесной конструкции в рамках реализации объекта и обеспечения безопасности временно перекрыто движение по пешеходному мосту, — сообщили чиновники.

Завершить все работы обещают до 25 ноября.

Мост был открыт 19 октября. Оказалось, что это подарок городу от арабских бизнесменов — инвестиционного фонда Royal Group, чья компания строит многофункциональный комплекс на месте «Белэкспо».

Из-за оригинального вида перил горожане тут же прозвали конструкцию «ржавым мостом». Но на самом деле перила не ржавые, а сделаны из специальной дорогой кортеновской стали, уверял проектировщик. Покрытие на мосту для безопасности пешеходов обещали сделать антискользящим и с подогревом. А вот про какую-либо навесную конструкцию на мосте раньше в публикациях не сообщалось. К слову, сдача объекта планировалась еще на конец 2020 года.

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