Apple ограничила функцию iPhone, которой пользовались протестующие в Китае 10.11.2022, 20:17

Функция позволяла быстро обмениваться файлами.

Компания Apple ограничила использование функции беспроводного обмена файлами AirDrop на iPhone в Китае после того, как ее начали использовать протестующие. Обновление, которое было выпущено 9 ноября, ограничило время обмена файлами с теми, кто отсутствует в списке контактов, 10 минутами, сообщает Bloomberg.

Предыдущая версия функции не ограничивала время взаимодействия. Пользователи могли решить, принимать файлы от всех, ни от кого или только от своих контактов.

По истечении 10-минутного периода система возвращается в режим, в котором файлы могут быть получены только от контактов. Это означает, что люди не смогут получить файл через AirDrop от незнакомца, не активировав эту функцию в предыдущие несколько минут. Это усложняет задачу для тех, кто хочет распространять контент незаметным образом.

Отмечается, что ограничение касается iPhone, проданных в Китае. Оно вступило в силу после того, как протестующие в стране использовали сервис для распространения плакатов против Си Цзиньпина и правительства Китая. Свидетельства того, что китайские протестующие используют AirDrop для обхода жесткой цензуры, поступают на протяжении последних трех лет. Недавно этот факт вновь привлек внимание.

Apple не стала сообщать, почему такое ограничение было введено в Китае. Вместе с тем, в компании заявили, что запустят его и в других странах в течение ближайших нескольких лет. Там такие ограничения связывают с желанием ограничить обмен нежелательными файлами.

Но это уже не первый случай, когда Apple критикуют за то, что она вносит изменения в функции iPhone в пользу правительства Китая. Так, в 2019 году она скрыла смайлик с тайваньским флагом для пользователей из Гонконга и Макао. Кроме того, были удалены приложения VPN. В Китае также недоступны некоторые собственные сервисы компании, включая Apple TV+, iTunes Store, платные подкасты, Apple Books и Apple Arcade.

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