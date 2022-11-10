Британская разведка опубликовала актуальную карту войны

Британская разведка опубликовала актуальную карту войны1
- 10.11.2022, 21:04
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Где наступают украинские военные.
Украинские военные продолжают удерживать преимущество на юге нашей страны и деоккупировать территории. Россияне же сосредоточили свои основные силы на востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные карты британской разведки.
Согласно карте, украинские военные сохраняют инициативу на востоке Харьковской области, в районе реки Оскол. Похожая ситуация и на севере Донецкой области, вблизи Лимана, где также сосредоточены наши солдаты.
При этом оккупанты пытаются продолжить оккупацию в центральной части Донецкой области, они сконцентрировали свои силы вблизи Бахмута и между поселком Пески и городом Горловка.
На юге же россияне не имеют никакого преимущества, бойцы Вооруженных сил Украины продолжают освобождать оккупированные населенные пункты в юго-западной части Николаевской области, а также на севере Херсонской.