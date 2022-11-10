СМИ: С 24 февраля российское командование уволило минимум 12 генералов 10.11.2022, 21:16

1,036

Инфографика.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину военно-политическое командование РФ отстранило от исполнения своих обязанностей за провалы так называемой «спецоперации» 12 генералов, подсчитали в волонтерском проекте InformNapalm.

Расследователи опубликовали следующий перечень:

Сергей Кисель – генерал-лейтенант, в марте уволен с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа;

Игорь Осипов – адмирал, в августе уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ;

Андрей Сычевой – генерал-лейтенант, в августе уволен с должности командующего Западным военным округом;

Роман Бердников – генерал-майор, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом;

Владислав Ершов – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа;

Вячеслав Гуров – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом;

Яков Рязанцев – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (Генштаб ВСУ в марте заявлял о его гибели);

Валерий Герасимов – генерал армии, в октябре уволен с должности начальника генштаба ВС РФ;

Александр Журавлев – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего Западным военным округом;

Александр Дворников – генерал армии, в октябре уволен с должности командующего Южным военным округом;

Геннадий Жидко – генерал-полковник, в октябре уволен с должности начальника главного военно-политического управления ВС РФ;

Александр Лапин – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине.

Официально в РФ, как правило, об этих увольнениях не сообщали, о них становилось известно из расследований СМИ или сообщений украинской и британской разведок.

Информация об увольнении Герасимова до сих пор не публиковалась, вероятно, это собственные данные InformNapalm. DayliMail в материале от 19 октября предполагало, что Герасимов мог быть одним из четырех высокопоставленных российских генералов, об увольнении которых сообщила британская разведка. Но уже после этого он в статусе главы Генштаба созванивался с американскими и британскими военными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».