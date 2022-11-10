СМИ: С 24 февраля российское командование уволило минимум 12 генералов
- 10.11.2022, 21:16
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Инфографика.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину военно-политическое командование РФ отстранило от исполнения своих обязанностей за провалы так называемой «спецоперации» 12 генералов, подсчитали в волонтерском проекте InformNapalm.
Расследователи опубликовали следующий перечень:
Сергей Кисель – генерал-лейтенант, в марте уволен с должности командующего 1-й танковой армией Западного военного округа;
Игорь Осипов – адмирал, в августе уволен с должности командующего Черноморским флотом РФ;
Андрей Сычевой – генерал-лейтенант, в августе уволен с должности командующего Западным военным округом;
Роман Бердников – генерал-майор, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
Владислав Ершов – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 6-й общевойсковой армией Западного военного округа;
Вячеслав Гуров – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
Яков Рязанцев – генерал-лейтенант, в сентябре уволен с должности командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (Генштаб ВСУ в марте заявлял о его гибели);
Валерий Герасимов – генерал армии, в октябре уволен с должности начальника генштаба ВС РФ;
Александр Журавлев – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего Западным военным округом;
Александр Дворников – генерал армии, в октябре уволен с должности командующего Южным военным округом;
Геннадий Жидко – генерал-полковник, в октябре уволен с должности начальника главного военно-политического управления ВС РФ;
Александр Лапин – генерал-полковник, в октябре уволен с должности командующего группировкой российских войск «Центр» в Украине.
Официально в РФ, как правило, об этих увольнениях не сообщали, о них становилось известно из расследований СМИ или сообщений украинской и британской разведок.
Информация об увольнении Герасимова до сих пор не публиковалась, вероятно, это собственные данные InformNapalm. DayliMail в материале от 19 октября предполагало, что Герасимов мог быть одним из четырех высокопоставленных российских генералов, об увольнении которых сообщила британская разведка. Но уже после этого он в статусе главы Генштаба созванивался с американскими и британскими военными.