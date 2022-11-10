В городах по всей России тайно готовят бомбоубежища 1 10.11.2022, 21:18

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Федеральный приказ.

Российские власти проводят масштабную непубличную кампанию по проверке и подготовке к использованию бомбоубежищ в городах по всей стране, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, к работе «в тихую» привлечены госслужащие, которым поручено проверить подвалы и другие защищенные сооружения, стоявшие без дела больше трех десятилетий.

Цель мероприятий — удостовериться, что объекты гражданской обороны готовы на случай широкого конфликта, говорят источники Bloomberg. Кампания, по их словам, не связана с какими-либо конкретными угрозами или планами, хотя и проводится без информирования публики.

«Это похоже на федеральный приказ», - говорит Михаил Виноградов, аналитик Фонда «Петербургская политика». Впрочем, допускает он, возможно и другое объяснение: структуры, ответственные за бомбоубежища, стремятся показать свою нужность и демонстрируют деятельность.

Лишь в нескольких регионах, граничащих с Украиной и попадающих под регулярные обстрелы, власти признали работу по подготовке бомбоубежищ. В апреле секретарь Совета безопасности Николай Патрушев поручил провести ревизию объектов гражданской обороны и систем оповещения на юге страны. Он также потребовал, чтобы сами сооружения, зачастую проданные или сданные в аренду, были возвращены в федеральную собственность.

И хотя приказ Патрушева касался лишь южных субъектов, сейчас убежища проверяются по всей стране, говорят источники Bloomberg. Как правило, они находятся в подвалах жилых зданий, школ и государственных учреждений, построенных в советское время.

Несмотря на то, что работа проводится в тайне, слухи проникли в соцсети. В октябре Минздраву пришлось опровергать сообщения о том, что в бомбоубежищах при московских больницах будут организовывать операционные.

По данным «Спектра», Минздрав потребовал от всех подведомственных больниц подготовить убежища до 2 ноября, а закрытый приказ был спущен 20 октября — на следующий день после того, как президент Владимир Путин подписал указы о военном положении в оккупированных областях Украины и особых режимах в России.

Казавшиеся атавизмом советского прошлого, бомбоубежища уже стали фактором для рынка недвижимости, рассказала Bloomberg один из московских риэлторов. По ее словам, некоторые клиенты стали интересоваться, есть ли убежище в доме и теперь считают их ценным дополнением к квартире.

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