В Брянской области на границе с Беларусью и Украиной взорвали линию электропередач

В Брянской области на границе с Беларусью и Украиной взорвали линию электропередач2
- 10.11.2022, 21:43
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Целый район остался без света.
В Брянской области подорвали опору линии электропередач 110 кВ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте. В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на запасную линию», — сообщил глава региона.
Климовский район граничит с Черниговской областью Украины и с Гомельской областью.