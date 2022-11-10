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В Брянской области на границе с Беларусью и Украиной взорвали линию электропередач

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  • 10.11.2022, 21:43
  • 3,262
В Брянской области на границе с Беларусью и Украиной взорвали линию электропередач

Целый район остался без света.

В Брянской области подорвали опору линии электропередач 110 кВ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В Климовском районе в результате подрыва опоры ЛЭП 110 кВт отсутствует электроснабжение. Оперативные службы работают на месте. В ближайшее время все электроснабжение будет переведено на запасную линию», — сообщил глава региона.

Климовский район граничит с Черниговской областью Украины и с Гомельской областью.

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