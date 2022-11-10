США объявили о новом пакете помощи Украине
- 10.11.2022, 21:51
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Еще больше ПВО.
В четверг, 10 ноября, США объявили о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины. Вооруженным силам Украины будут переданы дополнительные ракеты для систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
На нужды Вооруженных сил Украины будут переданы ракеты для систем ПВО Hawk, а также четыре системы ПВО Avenger. Они снабжены ракетами Stinger.
«Сегодня Соединенные Штаты объявят о другом пакете помощи Украине в области безопасности, включая важный вклад в систему противовоздушной обороны», - сказал Салливан.
По его словам, это оборудование дополнит другие взносы противовоздушной обороны, объявленные союзниками и партнерами США.
«Усиленная противовоздушная оборона будет критически важна для Украины, поскольку Россия продолжает использовать крылатые ракеты и беспилотники иранского производства для нападения на критически важную гражданскую инфраструктуру», - добавил советник президента США.