Биткоин достиг двухлетнего минимума 2 10.11.2022, 22:10

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С чем это связано.

Биткоин упал в цене до двухлетнего минимума после того, как криптовалютная биржа Binance передумала покупать другую крупную биржу FTX. Об этом сообщает Reuters 10 ноября.

Владелец FTX решил несколько месяцев назад спасти другие криптоплощадки от обвала на фоне потери стоимости основных криптовалют вследствие роста процентных ставок, пишет агентство. Но некоторые из этих сделок привели к ряду убытков, которые в конечном итоге стали губительными, говорят источники, знакомые с деятельностью колмпании.

Binance отказалась от своих планов по приобретению FTX после проведения комплексной проверки. Также компанию смутили последние новости о нецелевом расходовании FTX средств инвесторов и вероятные расследования действий биржи со стороны США.

По словам двух источников, владелец FTX Сэм Бенкман-Фрид сейчас ищет альтернативных спонсоров.

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