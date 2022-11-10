Бутусов: Россияне терпят огромное стратегическое поражение 5 10.11.2022, 22:12

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Отступление россиян — не ловушка.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в интервью «Радио НВ» подчеркнул, что отступление россиян из Херсона и с правого берега Днепра — это не ловушка, а их огромное стратегическое поражение.

«Все слова о ловушках, их бросают на самом деле для такого очень наивного прикрытия действий противника, отступления, что не сильно торопитесь, потому что будет какая-то ловушка. Но это такой уровень детского сада. Конечно, что может быть? Противник сейчас терпит огромное стратегическое поражение», — сказал Бутусов.

Он напомнил, что для обороны херсонского плацдарма россияне сосредоточили свои лучшие силы.

«В полном составе все воздушно-десантные войска РФ сражались там более четырех месяцев. И сейчас там сосредоточены все четыре воздушно-десантных дивизии, все четыре бригады ВДВ РФ. Плюс остальные части 49 общей войсковой армии, 22 армейского корпуса. Поэтому, конечно, отступление с такого плацдарма для противника огромное поражение, потеря очень серьезной стратегии», — рассказал главный редактор Цензор.НЕТ.

По его словам, после отступления российских войск с правого берега Днепра будет полностью ликвидирована угроза украинскому югу, в частности, Одессе и Николаеву.

«Поэтому о каких ловушках здесь можно говорить? Противник минирует, но это такой тактический уровень. Это то, к чему войска готовы, понимают все угрозы», — подчеркнул журналист.

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