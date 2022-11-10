В Пинске кто-то выбросил пожилую овчарку 4 10.11.2022, 22:26

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Собака уже несколько дней бредет вдоль трассы.

Жители Пинска заметили у одной из оживленных городских трасс брошенную пожилую овчарку. Волонтеры бьют тревогу, пишет «Медиа-Полесье».

Собаку видят у трассы уже несколько дней. Она бредет то вдоль дороги, то прямо посреди проезжей части. Животное очевидно обессилено, у него подкашиваются ноги, собака не реагирует на сигналы автомобилей.

Волонтеры написали об этой ситуации в соцсетях и опубликовали видео.

По их словам, пока что не удалось найти никого, кто согласился бы взять собаку себе, даже на передержку, хотя финансово люди помогать готовы. Волонтеры тоже обещают помощь тем, кто возьмет овчарку на передержку.

«Разве пес заслуживает такой старости, такого отношения?» — говорят они.

Связаться с волонтерами можно по телефону +375 (44) 595−05−75 (Людмила).

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