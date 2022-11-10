В Беларуси задержан бывший сотрудник МТС 1 10.11.2022, 22:38

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Андрей Цыпак

В чем его обвиняют.

По делу «Черной книги Беларуси» задержан бывший специалист по работе с клиентами компании МТС. «Покаяльное» видео с ним появилось на одном из провластных телеграм-каналов.

На записи мужчина говорит, что работал в компании с 2020 по 2021 год и задержан по подозрению в распространении конфиденциальных данных телеграм-каналу «Черная книга Беларуси».

Авторы канала утверждают, что речь идет о личной информации нескольких госслужащих и прокуроров.

Парня зовут Андрей Цыпак, он из Бреста, в молодости играл в гандбольном клубе имени Мешкова, где был дебютантом сезона 2012—2013 и был в составе клуба, когда он два сезона подряд выигрывал чампионат Беларуси — в 2014 и 2015 годах.

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