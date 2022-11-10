Bloomberg: Великобритания заморозила российские активы на $20 млрд 10.11.2022, 23:08

Великобритания вместе со своими союзниками наказала более 1200 человек и 120 предприятий РФ.

Великобритания заморозила российские активы на общую сумму 18,4 млрд фунтов стерлингов ($20,9 млрд) с тех пор, как против страны были введены жесткие санкции после ее вторжения в Украину. Об этом сообщает Bloomberg 10 ноября.

Эта цифра включает только финансовые активы, включая акции и денежные средства, отмечает Bloomberg.

Управление по осуществлению финансовых санкций заявило, что это примерно на 6 миллиардов фунтов стерлингов больше, чем у всех других режимов, на которые распространяются санкции. Великобритания вместе со своими союзниками наказала более 1200 человек и 120 предприятий, говорится в ежегодном обзоре.

Также указывается, что Великобритания вместе со своими союзниками ввела ограничения на более чем 1200 человек и 120 предприятий. При этом министерство финансов получило 236 отчетов о нарушении санкций.

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