Зеленский: Eсть хорошие новости с юга 1 10.11.2022, 23:33

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Владимир Зеленский

Освобожден 41 населенный пункт.

Сегодня есть хорошие новости с юга. Количество украинских флагов, которые возвращаются на свое законное место в рамках продолжающейся оборонной операции – уже десятки.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к нации. По его словам, освобожден 41 населенный пункт.

«Благодарю всех наших героев, которые обеспечивают это продвижение. Но, радуясь, все мы должны помнить и сейчас, и всегда, что означает это движение: каждый шаг наших Сил обороны – это жизни наших воинов. Жизни, которые отдаются за свободу для украинцев», — подчеркнул президент Украины.

«Все, что происходит сейчас, достигнуто месяцами жестокой борьбы. Достигнуто и храбростью, и болью, и потерями. Это не враг уходит – это украинцы большой ценой гонят захватчиков, — сказал Зеленский. — Как и на востоке нашей страны – в Харьковской области. Как еще раньше на севере – Киевской, Сумской, Черниговской. Сейчас – Николаевщина, Херсонщина. А должны пройти весь путь – на поле боя и в дипломатии – чтобы на всей нашей земле, по всей нашей международно признанной границе, были наши флаги – украинские флаги. И больше никогда никаких вражеских триколоров», — заявил президент Зеленский.

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