Джордж Буш проведет публичный разговор с Владимиром Зеленским
- 11.11.2022, 4:57
Целью разговора будет подчеркнуть важность продолжения поддержки Украины.
На следующей неделе между бывшим президентом США Джорджем Бушем и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится публичный разговор. Целью разговора будет подчеркнуть важность продолжения поддержки Украины в войне против Российской Федерации. Об этом сообщает CNN.
Диалог пройдет во время открытого мероприятия в Далласе. Он должен закрыть вопрос о готовности Республиканской партии продолжать поддержку Украины.
«Украина передовая в борьбе за свободу и демократию. Пока мы говорим, ее буквально атакуют, и жизненно важно, чтобы Соединенные Штаты оказали помощь, военную и любую другую, чтобы помочь Украине защитить себя. Президент Буш верит в поддержку Украины», — сообщил CNN Дэвид Крамер, директор по глобальной политике Института Джорджа Буша.
Событие «Борьба за свободу» состоится в Президентском центре Джорджа Буша только через неделю после промежуточных выборов в США, по итогам которых республиканцы получают большинство в Палате представителей.