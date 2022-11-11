Джордж Буш проведет публичный разговор с Владимиром Зеленским 11.11.2022, 4:57

Джордж Буш

Целью разговора будет подчеркнуть важность продолжения поддержки Украины.

На следующей неделе между бывшим президентом США Джорджем Бушем и президентом Украины Владимиром Зеленским состоится публичный разговор. Целью разговора будет подчеркнуть важность продолжения поддержки Украины в войне против Российской Федерации. Об этом сообщает CNN.

Диалог пройдет во время открытого мероприятия в Далласе. Он должен закрыть вопрос о готовности Республиканской партии продолжать поддержку Украины.

«Украина передовая в борьбе за свободу и демократию. Пока мы говорим, ее буквально атакуют, и жизненно важно, чтобы Соединенные Штаты оказали помощь, военную и любую другую, чтобы помочь Украине защитить себя. Президент Буш верит в поддержку Украины», — сообщил CNN Дэвид Крамер, директор по глобальной политике Института Джорджа Буша.

Событие «Борьба за свободу» состоится в Президентском центре Джорджа Буша только через неделю после промежуточных выборов в США, по итогам которых республиканцы получают большинство в Палате представителей.

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