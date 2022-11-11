ВСУ разгромили колонну и штаб армии РФ возле Антоновского моста в Херсоне 2 11.11.2022, 8:06

10,584

Почти 250 российских военных погибли во время попытки сбежать через Днепр.

Вооруженным силам Украины вчера удалось разгромить колонну и временный штаб россиян у Антоновского моста в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

«Накрыли временный штаб и колонну, стоявшую возле Антоновского моста», - заявил Арестович.

По его словам, украинским военным удалось разгромить колонну российских военных в Херсоне. Арестович объяснил, что почти 250 российских военных погибли в результате атаки ВСУ.

«И в другом месте накрыли, мы работаем за ними, работаем по мере возможности», - добавил Арестович.

10 ноября вечером звуки взрывов были слышны в Херсоне и пригородах.

Информация обнародована в ряде местных Telegram-каналов.

Первые сообщения о взрывах появились в сети около 20:00. Утверждалось, что они раздаются возле Антоновского моста.

В следующем сообщении отмечалось, что громко также еще в одном районе Херсонщины – в Чаплинском районе неподалеку от Каланчака (на левобережье).

В паблике украинского активиста «николаевского Ванька» намекается, что на правобережье ВСУ отрабатывают по переправам армии РФ. Активист также успокаивает херсонцев: мирные люди в безопасности.

Отметим, благодаря продвижению ВСУ, Антоновский мост и Каланчак еще на 5-10 км приблизился к местам, откуда по ним можно ударить из дальнобойной артиллерии.

Напоминаем, ВСУ вытесняют армию РФ с севера Херсонщины: сообщают об освобождении Качкуровки – села в 30 км от Берислава. Кроме того, освобождена почти вся Николаевщина и ряд сел к северо-западу к западу от Херсона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».