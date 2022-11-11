СМИ: Подразделения ВСУ окружили Херсон

СМИ: Подразделения ВСУ окружили Херсон5
- 11.11.2022, 8:12
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Армия РФ срочно перебирается на левый берег Днепра.
Местные жители сообщают о полном окружении Херсона бойцами ВСУ.
Информация обнародована херсонским журналистом Константином Рыженко, передает stopcor.org.
Сообщение о полном окружении Херсона опубликовано в сети в 22:33.
Официального подтверждения ситуации от спикеров Генштаба ВСУ пока не последовало.
В паблике украинского активиста «Николаевского Ванька» сообщается о шуме от плавсредств, которыми армия РФ, похоже, срочно перебирается на левый берег Днепра.
Кроме того, оккупанты зачем-то бьют по части моста, расположенной на правом берегу.
Сергей Хлань, депутат Херсонского облсовета, в одном из своих последних сообщений в Facebook пишет, что ожидает утра, чтобы взглянуть на Антоновский мост. Его желание, возможно, связано с тем, что местные жители сообщали о довольно громком звуке, похожем на обвал моста.