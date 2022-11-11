Ультиматум Путина провалился 1 Игорь Эйдман

11.11.2022, 8:20

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Игорь Эйдман

Позорное поражение очевидно всем.

Зачем месяц назад Путин аннексировал Херсон, хотя уже тогда было понятно, что оккупанты город удержать не в силах? Если бы не эта аннексия, можно было бы что-то блеять об «акте доброй воли», а теперь позорное поражение очевидно всем, сдают столицу якобы уже «российской» области.

Думаю, дело вот в чем. План у них, по всей видимости, был такой: сразу после аннексии объявить ультиматум, что теперь все захваченное - российская территория и попытки наступать на нее будут рассматриваться как нападение на Россию, на которое ответят всеми средствами, включая ядерное оружие. Таким образом Путин планировал довести мир до грани ядерной войны, чтобы с помощью атомного шантажа заставить Запад остановить украинцев.

Никто не знает, чем бы это закончилось, если бы в дело не вмешался большой китайский брат кремлевских карликов, который устами товарища Си публично остудил ядерные амбиции Путина. Причем, при приватных переговорах китайский запрет мог звучать еще жестче.

После такой оплеухи в Кремле были вынуждены отказаться от своего ядерного плана. Это на Запад они готовы бычить, а по отношению к китайским сюзернам - паиньки.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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