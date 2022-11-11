Украинский спецназ двумя выстрелами остановил движение российских десантников под Херсоном 1 11.11.2022, 8:25

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БМД врага взорвали высокоточными снарядами Excalibur.

10 ноября бойцы Сил специальных операций ВСУ показали, как двумя точными ударами пресекли попытку десантирования армии РФ.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале ССО ВСУ.

На видео, снятом с помощью дронов, зафиксированы все этапы отработки по военной технике армии РФ: от слежки за направлением продвижения до полного уничтожения экипажа.

На первых кадрах записи видно, как две боевые машины десанта армии РФ пробираются где-то на Херсонщине. В частности, их заметили неподалеку от ЛЭП.

Позже эти же БМД показаны где-то на полевой дороге.

В момент, когда обе БМД располагают вплотную друг возле друга, наносится удар. В комментариях к сообщению предполагают, что ВСУ могли использовать высокоточный снаряд M982 Excalibur.

Машина мгновенно взорвалась. Из кабины выпрыгнули двое мужчин.

Вторая БМД оказывается целой – она объезжает уничтоженную технику и трогается дальше.

Один из россиян ранен: он вприпрыжку пытается догнать уцелевшую БМД.

Наконец, когда россияне надеялись, что уже выбрались из-под удара, по ним прилетело еще раз.

Во все стороны разлетелись обломки БМД и, надеемся, экипажа и десанта армии РФ.

Отметим, в сообщении об уничтожении десанта армии РФ на Херсонщине не конкретизировано, какие именно БМД попали под удар. Но если предположить, что это БМД-4, в котором помещается 3 человека экипажа и 5 человек десанта, то в общей сложности россияне могли потерять почти полтора десятка живой силы.

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