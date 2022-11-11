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Украинский спецназ двумя выстрелами остановил движение российских десантников под Херсоном

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  • 11.11.2022, 8:25
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Украинский спецназ двумя выстрелами остановил движение российских десантников под Херсоном

БМД врага взорвали высокоточными снарядами Excalibur.

10 ноября бойцы Сил специальных операций ВСУ показали, как двумя точными ударами пресекли попытку десантирования армии РФ.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале ССО ВСУ.

На видео, снятом с помощью дронов, зафиксированы все этапы отработки по военной технике армии РФ: от слежки за направлением продвижения до полного уничтожения экипажа.

На первых кадрах записи видно, как две боевые машины десанта армии РФ пробираются где-то на Херсонщине. В частности, их заметили неподалеку от ЛЭП.

Позже эти же БМД показаны где-то на полевой дороге.

В момент, когда обе БМД располагают вплотную друг возле друга, наносится удар. В комментариях к сообщению предполагают, что ВСУ могли использовать высокоточный снаряд M982 Excalibur.

Машина мгновенно взорвалась. Из кабины выпрыгнули двое мужчин.

Вторая БМД оказывается целой – она объезжает уничтоженную технику и трогается дальше.

Один из россиян ранен: он вприпрыжку пытается догнать уцелевшую БМД.

Наконец, когда россияне надеялись, что уже выбрались из-под удара, по ним прилетело еще раз.

Во все стороны разлетелись обломки БМД и, надеемся, экипажа и десанта армии РФ.

Отметим, в сообщении об уничтожении десанта армии РФ на Херсонщине не конкретизировано, какие именно БМД попали под удар. Но если предположить, что это БМД-4, в котором помещается 3 человека экипажа и 5 человек десанта, то в общей сложности россияне могли потерять почти полтора десятка живой силы.

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