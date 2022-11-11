США лишили Россию статуса страны с рыночной экономикой 2 11.11.2022, 8:30

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Это дает возможность применить жесткие антидемпинговые меры.

Министерство торговли США отозвало у России статус страны с рыночной экономикой.

Об этом сообщает Reuters.

Такое решение принято из-за широкого вмешательства государства в российскую экономику и дает возможность применить антидемпинговое законодательство США для устранения рыночных искажений, вызванных этим вмешательством, заявили в министерстве.

Чтобы получить в США статус страны с рыночной экономикой, государство должно соответствовать определенным критериям, которые прописаны в американском законе о тарифах, принятом в 1930 году.

Россия была признана США страной с рыночной экономикой в 2002 году. На страны с таким статусом не распространяется ряд американских внешнеторговых ограничений.

Например, в отношении их сложнее ввести антидемпинговые пошлины. Кроме того, статус государства с рыночной экономикой сыграл определяющую роль при вступлении РФ во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году.

В 2021 году министерство торговли США впервые за почти 20 лет рассматривало возможность лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой, однако в итоге этот статус был подтвержден.

Ранее Совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение лишить Россию статуса постоянного наблюдателя при организации.

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