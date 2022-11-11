«Генерал Распил»: команда Навального выпустила расследование о Суровикине 3 11.11.2022, 8:34

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Сергей Суровикин

Командующий российскими войсками в Украине получил многомиллионные доходы благодаря коррупционным схемам.

Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, был одним из бенефициаров войны в Сирии и получил благодаря ей многомиллионные доходы, а также обогатился благодаря другим коррупционным схемам. Об этом говорится в новом расследовании команды Алексея Навального.

Как отмечает «Фонд борьбы с коррупцией», дело в связях с близким другом Владимира Путина — олигархом Геннадием Тимченко. Именно Тимченко получил очень существенную выгоду от войны в Сирии — контракты на строительство насосной станции для орошения сельхозземель, заводов по переработке газа, газопроводов и так далее. А еще получил возможность разрабатывать фосфатные рудники.

В начале 2017 года президент Сирии Башар Асад дал разрешение Тимченко и дочерней компании его «Стройтрансгаза» — «СТГ Логистика» — добывать фосфаты на рудниках в районе Пальмиры. По условиям сделки, 70% прибыли получала компания Тимченко, 30% — правительство Сирии. Но территории, где находились рудники, тогда еще были под контролем боевиков ИГИЛ. Однако уже к июню 2017 года Суровикин, который с того года командовал войсками РФ в Сирии, очистил данную местность от боевиков и вернул под контроль правительства. Об этом Суровикин докладывал лично Путину в декабре 2017-го, когда тот прибыл в Сирию, и получил звезду Героя России.

Как говорится в расследовании, сразу после освобождения двух рудников «СТГ Логистика» начала вести там восстановительные работы и подготовку к добыче фосфатов. Впоследствии, по мнению команды Навального, российские военные по указанию Суровикина помогали в обеспечении безопасности транспортировки сырья для вывоза его из Сирии.

Возвращаясь к российской фактуре, ФБК рассказывает о жене генерала — Анне Суровикиной. Еще в середине 2000-х она стала соучредительницей фирмы «Аргус СФК» вместе с Анной Мишариной, дочерью тогда замминистра транспорта РФ, а позже губернатора Свердловской области. В этой области и была зарегистрирована фирма. Она представляет собой лесопилку. Еще в 2011 году депутат гордумы Екатеринбурга Леонид Волков (позже — соратник Навального) уличил «Аргус СФК» в незаконном получении льгот от государства. Анна Суровикина тогда активно выступала против Волкова и судилась с ним (и выиграла), а Волков стал объектом угроз и травли в СМИ.

За следующие 10 лет в фирме поменялась структура и формальные собственники, но она продолжает существовать, арендует сотни тысяч гектаров на севере Свердловской области, за ней числятся здания и ЛЭП в поселке Восточный. При этом фирма убыточна как минимум с 2018 года, отмечает ФБК. В 2020 году она продала пиломатериалов всего на 82 миллиона российских рублей.

Однако внезапно в конце 2020 — начале 2021 года «Аргус СФК» получает крупный займ на 104 миллиона рублей. Эти деньги убыточной свердловской лесопилке почему-то дает «СТГ Логистика» Тимченко, хотя весь бизнес этого предприятия сосредоточен в Сирии. Займ с тех пор фирма не вернула. А уже в 2022 году «Аргус СФК» получает кредит на 25 млн рублей от жены топ-менеджера «Стройтрансгаза». Была и «еще куча необъяснимых платежей» в банковских проводках «Аргуса». По мнению команды Навального, все это говорит о том, что фирма существует не столько для реальной деятельности, сколько как ширма для коррупционных денег, которые Суровикин получал за различные заслуги перед Путиным и его приближенными.

По мнению ФБК, именно коррупционный доход позволил российскому военнослужащему и его жене стать владельцами крайне дорогостоящей недвижимости в Москве. Так, в 2016 году Анна Суровикина купила два участка и дом на 685 «квадратов» в элитном поселке ParkVille на Рублевке. Покупка должна была обойтись миллионов в 200, хотя официально за пять предшествующих покупке лет Суровикины заработали лишь 36 миллионов рублей. Кроме того, Анна Суровикина стала владелицей 288-метрового таунхауса и салона красоты в Москве. Было у семьи еще несколько объектов недвижимости.

Вся эта недвижимость была в их декларациях, однако дом в Барвихе они в прошлом году продали. Сведения об этом были удалены из госреестра. Как и все остальные сведения об имуществе Суровикиных, которые в нем были ранее. Таким же образом ранее было скрыто из реестра имущество многих других российских чиновников и олигархов — команда Навального много раз доказывала это в своих расследованиях.

К слову, у Суровикина в Москве есть «Мерседес» с личным водителем, который является военнослужащим на автобазе Генштаба. И благодаря этому водителю ФБК обнаружил, как Суровикин расширяет свой бизнес (являющийся, по мнению расследователей, прикрытием коррупции). Год назад на имя водителя была зарегистрирована деревообрабатывающая фирма в Свердловской области — по одному адресу с «Аргус СФК».

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