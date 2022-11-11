В Украине ликвидировали майора СОБРа и еще 15 оккупантов 11.11.2022, 8:39

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Появились детали успешной операции в Алчевске.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить успешные удары по армии страны-агрессора России. Недавно они атаковали Алчевск в Луганской области. Среди потерь – офицер и еще 15 российских военных преступников.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале полковника ВСУ, блогера Анатолия Штефана («Штирлица»). По его словам, украинские защитники «демилитаризовали» майора СОБРа Антона Лушина с позывным «Лом».

«Майору СОБРа в запасе Антону Лушину «Лом» не сиделось на пенсии, и по традиции как всегда успешно он демобилизирован», – пишет «Штирлиц».

Он прикрепил к посту скриншот товарища погибшего оккупанта, где рассказывались подробности смерти «Лома» и последствия удара ВСУ.

Оказывается, офицер погиб 6 ноября. Ранее он был оперативником в Нижегородской области. Массовая гибель оккупантов наступила в результате ракетной атаки украинских бойцов.

«6 ноября в зоне проведения «спецоперации» погиб мой боевой товарищ, бывший оперативний УУР ГУ МВД России по Нижегородской области Антон Лушин, доброволец, пенсионер МВД. По предварительной информации, гибель Антона наступила в результате ракетного удара, нанесенного по пункту временной дислокации подразделения в районе Алчевска. Сообщают, что вместе с Антоном погибли еще 15 военнослужащих», – говорится в сообщении.

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