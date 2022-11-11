Испуг Путина перерос в психоз Леонид Невзлин

11.11.2022, 8:44

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Леонид Невзлин

С тех пор маленький подполковник обижен на весь мир.

33 года назад подполковнику Путину в Дрездене в особняке на Ангеликаштрассе было очень страшно. Особенно страшно стало к вечеру. Одновременно была разрушена Берлинская стена и карьера кадрового разведчика.

В интервью для книги «От первого лица» на вопрос, переживал ли он, когда рухнула стена, Путин отвечает: «Если честно, то мне было только жаль утраченных позиций Советского Союза в Европе». И еще говорит, как обидно, что взяли и все бросили.

Вот с тех пор ему и обидно: все это время он считал, что тогда СССР упустил свой шанс. Вот и наверстывает с тех пор. Остановится никак не может.

Тогдашний испуг перерос в манию, это совершенно объяснимо с психологической точки зрения. Манию обиженного маленького подполковника, который хотел себе тихонько пивко попивать, да звездочки наживать.

Не излеченная вовремя травма переродилась в настоящий психоз. 33 года назад мир вздохнул спокойно, кончилась Холодная война, а сегодня этот испуганный серый человечек возвел вокруг России стены гораздо крепче Берлинской. Отделив страну навеки от цивилизованного мира своими кровавыми преступлениями в Украине.

Леонид Невзлин, «Фейсбук»

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