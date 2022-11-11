У белорусских 11-классников появилась возможность поступить в вузы без экзаменов 1 11.11.2022, 8:49

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В чем секрет?

С этого учебного года в 17 белорусских вузах стартуют университетские олимпиады. По информации kudapostupat.by, они пройдут в два этапа: в очном, который стартует в ноябре, и заочном. Победители и призеры уже в марте 2023-го могут быть зачислены на первый курс.

В каких вузах будут проходить олимпиады?

Всего университетские олимпиады пройдут в 17 вузах. Это:

Белорусско-Российский университет,

Барановичский государственный университет,

Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий,

Брестский государственный технический университет,

Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина (регистрация завершена),

Витебский государственный технологический университет,

Витебский государственный университет имени П.М.Машерова,

Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого,

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины,

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,

Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова,

Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина,

Полесский государственный университет,

Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой,

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,

Гомельский государственный медицинский университет,

Гродненский государственный медицинский университет.

Обладатели дипломов I, II и III степени смогут стать первокурсниками по ряду специальностей.

В какие сроки будет проходить олимпиада в этом учебном году?

Олимпиада будет проходить в два этапа.

Первый (предварительный) пройдет в ноябре-декабре 2022-го дистанционно. Точные сроки каждый вуз устанавливает сам.

Второй (заключительный) стартует в последнюю неделю января — вторую неделю февраля 2023-го очно.

Итоги подведут с 20 февраля по 6 марта 2023-го.

Кто может участвовать в олимпиаде и как?

Участвовать в олимпиаде могут 11-класники. Для этого им нужно зайти на сайт учебного заведения и до указанной там даты зарегистрироваться на выбранное учебное состязание.

Отметим, человек может записаться на одну или сразу на несколько профильных олимпиад. При этом, регистрироваться на каждую из них нужно отдельно.

Как все это выглядит?

Разберем на примере Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета. Здесь 11-классникам предлагают участвовать в университетских олимпиадах по биологии и химии. Испытание по каждому предмету будет в два этапа.

Предварительный проходит в виде компьютерного тестирования и включает сто вопросов, выбранных случайным образом из базы данных (их в ней не менее 500). Продолжительность тестирования — час.

Заключительный предполагает выполнение олимпиадных заданий в письменном виде в течение трех часов.

Регистрация участников:

по химии: с 01.11.2022 по 16.11.2022,

по биологии: с 01.11.2022 по 23.11.2022.

Даты проведения предварительных этапов:

по химии — 17.12.2022 (начало с 10.00),

по биологии — 24.12.2022 (начало с 10.00).

Заключительные этапы олимпиад состоятся в феврале 2023.

Победители заключительных этапов олимпиад по учебным предметам «Биология» и «Химия», награжденные дипломами I-III степени, пользуются правом зачисления на бюджетные места ВГМУ.

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