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Пропагандисты Соловьев и Симоньян опозорились перед всей Россией

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  • 11.11.2022, 9:01
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Пропагандисты Соловьев и Симоньян опозорились перед всей Россией

Известный российский комментатор назвали их «идиотами».

Известный российский комментатор Кирилл Набутов не смог сдержать эмоций и отреагировал на бегство оккупантов из Херсонской области, пишет «Главред».

Он также высмеял пропагандистов за их «оправдания» из-за отвода войск РФ. Журналист, который выступает против войны в Украине, назвал Маргариту Симоньян и Владимира Соловьева идиотами после того, как они провели исторические параллели о битве под Полтавой в 1709 году.

«Герои экрана, Марго и Вова Соловей, цельный день ни мычали, ни телились, пока под занавес не разродились по поводу Херсона. Ну, конечно, они выступили из истории Российской империи. Из чего же еще. До чего красиво: тут Петр Первый, там Кутузов. Есть только одна маленькая разница, идиоты… Отнесите весь свой пафос на счет ВСУ. Они, кстати, как Кутузов Москву – сначала Херсон отдали... А кто агрессор?» – подчеркнул Набутов.

Что заявила Симоньян о Херсоне

«Я точно знаю, что никому это решение не было легко. Ни тем, кто его принимал, ни нам, кто понимал, что так будет, и все равно молился, чтобы так не было. Потому что альтернатива одна - положить в голой степи группировку, закидать телами мобиков и открыть дорогу на Крым», - заявила она.

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