Ученые нашли редкий китайский артефакт с секретом 1 11.11.2022, 9:04

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Тайна раскрылась, когда на предмет посветили фонариком.

Кураторы Художественного музея Цинциннати посветили фонариком на старинное китайское зеркальце — и увидели проекцию изображения Будды на стене, сообщает nv.ua.

Первым на экспонат обратил внимание Хоу-мей Сун, куратор музейной коллекции восточноазиатского искусства. Он изучал т.н. волшебные зеркала, которые выглядят вполне обычными, но проецируют изображение при попадании света на них.

Эти артефакты обычно делались в Японии и Китае, однако до наших дней их дошло очень мало.

Сун отметил схожесть одного из предметов экспозиции с описанием волшебных зеркал. Кроме того, зеркало из Цинциннати было датировано XVI веком, а волшебные зеркала производились в период с XVI по XIX вв.

Куратор решил проверить свою догадку, посветив фонариком на экспонат. К его удивлению, на стене напротив тут же появилось большое изображение Будды.

Это зеркало в ронзовой раме имеет совсем небольшой размер — всего 23 см в диаметре — и надпись на китайском, которая переводится как Будда вечной жизни.

В настоящий момент в музее приступили к дополнительному изучению артефакта, который позволит пролить свет на его точное происхождение.

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